5G mi, Wi-Fi mı? Araçlar İçin Hangisi Daha İyi?
Avrupa Birliği, geleceğin internete bağlı araçlarında hangi teknolojinin kullanılması gerektiği konusunda tarafını belli etti!
- Doğan Kürşat Aktaş
Avrupa Komisyonu, Volkswagen ve BMW; internet bağlantılı araçlar için Wi-Fi teknolojisinin 5G'ye tercih edilmesini ön gören bir bağlantı standardına dair planlarını paylaştı.
AB Komisyonu şu anda internet bağlantılı araçlara yönelik standartların belirlenmesine yönelik olarak çalışıyor ve bu sorun, otomobil ve teknoloji endüstrilerinin WiFi veya 5G için lobi yapmasına neden oldu. Daimler, Ford, PSA Grubu, Deutsche Telekom, Ericsson, Huawei, Intel, Qualcomm ve Samsung 5G'yi desteklerken Renault, Toyota, NXP, Autotalks ve Kapsch TrafficCom, Wi-Fi'ı standart olarak destekliyor.
5G, çevredeki alıcılara, hem otomobillere hem de cihazlara bağlı olduğundan dolayı eğlence, trafik verileri ve genel navigasyon alanında daha geniş bir uygulama yelpazesi sunmakta. Ancak komisyon, Wi-Fi teknolojisini 5G'nin aksine halihazırda mevcut bir teknoloji olduğu için daha fazla savunuyor. Komisyona göre bu teknoloji, bununla da kalmayarak yol güvenliğini arttırmaya yardımcı olacak.
AB'nin bağlantılı araç planlarını eleştirenler, eski teknolojilerle uyumlu olacak şekilde yeni teknolojilerin değiştirilmesi planının gerçekçi olmadığını ve bu planın inovasyonu engelleyeceğini belirtiyor. 5GAA ise durum hakkındaki görüşlerini şu sözlerle açıklıyor: "Şu anda Komisyon tarafından önerilen metin, yeni teknolojilere karşı birlikte çalışabilirlik ve uyumluluk gereksinimleri getirerek mevcut teknolojiler arasında makul bir geçiş aralığı sunmuyor."
Telekomünikasyon lobi grubu ETNO genel müdürü Lise Fuhr ise bu argümana karşılık olarak AB'nin 5G yerine Wi-Fi'yi seçme kararı konusundaki eleştirisiyle yanıt verdi: "Avrupa, bağlı sürüş için yalnızca bir teknolojiyi zorunlu kılamaz. Üye devletler artık 4G ve 5G'yi tekrar değerlendirmeye alarak bunu düzeltebilirler. Bu olmadıkça, küresel rekabet ve güvenlik tehlikede olacaktır."
Teklifi mevcut durumda olduğu gibi geçersiz kılmak için tarafların komisyon içinde çoğunluğu ele alması gerekiyor. Avrupa Konseyi ise nihai kararını ne zaman alacağına ilişkin detayları henüz açıklamadı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın