5G Standardı Nihayet Hazır
Telefon üreticileri artık 5G için gerekli donanım ve altyapıya erişebilecek.
Geçtiğimiz Aralık ayında 3GPP (hücresel standartları denetleyen uluslararası kuruluş) mevcut 4G/LTE ağlarına dayanan bağımlı bir 5G spesifikasyonu onaylandı. Bu adım sayesinde herkes çalışan bir 5G ağına biraz daha yaklaşmış oldu. Şimdiyse yeni nesil kablosuz bağlantıya çok daha yakınız çünkü 3GPP nihayet bağımsız 5G spesifikasyonunu da onayladı ve ardından şu açıklamayı yaptı: "Artık tüm sektör 5G'yi ticarileştirmeye doğru son süratle ilerliyor."
3GPP CT başkanı Georg Mayer, iki yıl önce 5G'nin sadece bir hayal ya da bir vizyondan ibaret olduğunu, ancak şimdi Rel-15'in kapanmasıyla 5G'nin gerçek olmaya hazır olduğunu söyledi ve ekledi: "Sonuç, yalnızca tüketicilere daha yüksek veri hızları ve bant genişliği sağlamakla kalmayıp farklı sektörlerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için yeterince açık ve esnek olacak inanılmaz bir standartlar bütünüdür - 5G, heterojen işletmeler için entegrasyon platformu olacaktır."
Verizon, Sprint, T-Mobile ve AT&T, 5G için çoktan kolları sıvamış durumda. AT&T yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu dönüm noktası, standartlara uygun ekipmanı kullanarak daha gelişmiş testlerin önünü açacak ve bu yılın ilerleyen aylarında bir düzine şehirde ticari 5G lansmanımızı mümkün kılacak."
Bu önemli bir adım olsa da, gerekli tüm donanım ve ağların gerekli hıza ve erişime ulaşması biraz zaman alacaktır. Şirketlerin hala yapacağı çok iş var.
Ali Ruhi Öztürk
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