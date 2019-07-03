5G Telefonlar İçin "Ucuzluk" Müjdesi!
Samsung CEO'su, söylenenlerin aksine, yakın bir gelecekte 5G destekli telefonların fiyatlarının bütçeye daha uygun olacağının işaretini verdi!
- Ercan Uğurlu
5G destekli akıllı telefonlar yeni nesil iletişim ağının kullanılmaya başlamasıyla beraber elbette piyasadaki yerini aldı ve şu an yeni piyasaya sürülen üst seviye akıllı telefonlarda 5G özelliği bulunuyor. Elbette gelecekte çıkacak olan yeni modellerde de bu yeni nesil iletişim ağının kullanıldığını göreceğiz. Ancak 5G destekli modellerin fiyatları şimdilik el yakıyor. Elbette zamanla bu değişecek ve 5G kapsama alanı genişletip daha yaygın hale geldiğinde 5G destekli telefonların fiyatları da doğru orantılı olarak düşecek. Bu konuda Samsung CEO'su DJ Koh da hemfikir.
Samsung CEO'su DJ Koh ile bir yuvarlak masa toplantısına katılan TechRadar ekibi, Samsung'un patronundan bu konudaki görüşlerini almış. Özellikle önümüzdeki 12 – 18 ay arasında uygun fiyatlı 5G telefonlar üretmenin mümkün olacağını belirten DJ Koh, bu özelliğin orta seviyeli modellere de hızlıca adapte olacağını söylüyor.
5G konusunda oldukça umutlu olduğunu, Nesnelerin İnterneti'nin de bu yolla hızlı biçimde gelişeceğini belirten Koh, ayrıca Samsung Galaxy S10 5G modelinin de satışlarının gayet iyi olduğundan bahsediyor. Öyle ki Kore'de 80 günde 1 milyon Galaxy S10 5G satışı gerçekleşmiş.
Elbette 5G konusu da her teknolojinin ilk çıktığı döneme kıyasla ürünlere yansıması ve çeşitlenmesi, buna bağlı olarak da fiyatlarının daha erişilebilir olması biraz zaman alacak. Öte yandan 5G'nin ülkemizde kullanıma başlaması da öyle. Ancak muhtemelen ülkemizde de bu ağ aktif olarak kullanılmaya başladığında, cihaz çeşitliliği de yeterince sağlanmış olacak.
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