5G'ye "Yükseltilebilen" Moto Z3 Tanıtıldı
5G'ye "yükseltilebilen" ilk telefon Moto Z3, tanıtıldı! İşte telefonun özellikleri ve muhtemelen merak ettiğiniz 5G işlevinin detayları...
Motorola'nın yeni telefonu Moto Z3, dünyanın ilk 5G telefonu olmasa da, "5G'ye yükseltilebilen" ilk telefonu.
16 Ağustos'ta Amerika'nın mobil sağlayıcısı Verizon'da satışa sunulacak olan Moto Z3, bir 5G Moto Mod aksesuarıyla 5G destekler hale gelebilecek. İsterseniz 5G'den bahsetmeden önce Moto Z3'ün genel olarak sunduklarına bakalım. Moto Z3, aynı Z3 Play gibi cam ve metalden oluşuyor ve 6 inç'lik, ince çerçeveli, çentiksiz bir Super Amoled ekranla geliyor. Telefonun arka tarafında 12 megapiksellik bir kamera, ön tarafında ise 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Parmak izi tarayıcısı, Z3 Play'deki gibi yan tarafta yer alıyor. Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti, bugünkü Snapdragon 845'li telefonların bir nesil gerisinden geliyor. Neyse ki 4GB RAM'den ödün verilmemiş.
5G Moto Mod'u telefona taktığınızda, Moto Z3 ile Verizon'un 5G ağına bağlanabiliyorsunuz. 5G şu an sadece Los Angeles, Sacramento ve Houston eyaletlerinde sunuluyor. Motorola'ya göre bu aksesuar, 5Gbps kablosuz veri aktarımı hızlarına ulaşmanıza izin veriyor.
Gördüğünüz üzere Moto Z3, gerçek bir 5G telefonu değil. 5G hızlarına ulaşabilmek için hem bir aksesuar satın alıp onunla telefonu kaplamanız, hem de 5G'nin desteklendiği nadir yerlerden birinde bulunmanız gerekiyor. 5G Moto Mod'un 2019'un başında satışa sunulması planlanıyor ancak henüz fiyatı da bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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