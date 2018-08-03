5G'ye "Yükseltilebilen" Moto Z3 Tanıtıldı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Vahşi Batı

Savaş Makineleri

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler