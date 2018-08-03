5G'ye "Yükseltilebilen" Moto Z3 Tanıtıldı

5G'ye "yükseltilebilen" ilk telefon Moto Z3, tanıtıldı! İşte telefonun özellikleri ve muhtemelen merak ettiğiniz 5G işlevinin detayları...

5G'ye "Yükseltilebilen" Moto Z3 Tanıtıldı

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