6.700 Metre Yükseklikte Yakalanan Fare, Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Görünene göre Dünya'nın en yüksek zirveleri, bilim insanlarının düşündüğü kadar boş değil. Kuzey Şili'de bu yılın daha erken dönemlerinde gerçekleştirilen bir dağcılık seferinde araştırmacılar, Llullaillaco Volkanı'nın 6.700 metre yüksekliğindeki zirvesinde "sarı sağrılı yaprak kulaklı fare" buldular ve onu yakaladılar. Fare, bilim insanları tarafından şu ana kadar kaydedilmiş, en yüksekte yaşayan memeli olarak Dünya rekorunu kırdı. Geçtiğimiz yıl aynı tür bir fare, 6.200 metre yükseklikte görülmüştü.
Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayımlanan araştırmada ABD ve Şili'den üniversite araştırmacıları, kemirgen keşiflerini belgeleyerek bu keşfin, bilim insanlarına memelilerin yüksek yerlerde zorlu şartlara nasıl uyum sağladıkları ve nasıl hayatta kaldıkları konusunda yardımcı olabileceğini söylediler.
Araştırmada, Dünya'nın en yüksek zirvelerinin biyologlar tarafından görece olarak keşfedilmemiş olmasından dolayı küçük memelilerin rakım aralığı sınırlarını ve fizyolojik toleranslarını genel olarak küçümsemiş olabileceğimiz de belirtiliyor.
Sarı sağrılı yaprak kulaklı fare (Phyllotis xanthopygus rupestris) And Dağları'nın yüksek yerlerinde yaşadığı gibi deniz seviyesinde de yaşıyor ve bu da kendisini bilim insanlarının araştırması için ilgi çekici bir memeli yapıyor. Florida Eyalet Üniversitesi biyoloji profesörü Scott Steppan'ın National Geographic'e söylediğine göre bu geniş aralık oldukça sıra dışı ve bunu yapan başka bir tür bulunmuyor.
Nebraska Üniversitesi biyoloğu Jay Storz, en yüksek noktadaki sarı sağrılı yaprak kulaklı fareyi yakalayan ekibin liderliğini yapmaktaydı. Storz ve ekibi araştırma için kemirgenleri yakalamak amacıyla ufak tuzaklar kurmuş olsalar da Storz, 6.700 metre yüksekliğindeki zirvede farenin bir kayanın altına kaçtığını görmesi üzerine kemirgeni eliyle yakaladı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın