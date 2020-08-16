6.700 Metre Yükseklikte Yakalanan Fare, Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Araştırmacıların 6.700 metre yükseklikte yakaladığı bu fare, yeni bir rekor kırmakla kalmadı, bilim dünyasını şaşırtmayı da başardı.

16 Ağustos 2020 20:00

Levent Öztürk