6.700 Metre Yükseklikte Yakalanan Fare, Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Araştırmacıların 6.700 metre yükseklikte yakaladığı bu fare, yeni bir rekor kırmakla kalmadı, bilim dünyasını şaşırtmayı da başardı.

  • Levent Öztürk
Zirvede yakalanan rekortmen fare
Marcial Quiroga-Carmona/Şili Austral Üniversitesi

Görünene göre Dünya'nın en yüksek zirveleri, bilim insanlarının düşündüğü kadar boş değil. Kuzey Şili'de bu yılın daha erken dönemlerinde gerçekleştirilen bir dağcılık seferinde araştırmacılar, Llullaillaco Volkanı'nın 6.700 metre yüksekliğindeki zirvesinde "sarı sağrılı yaprak kulaklı fare" buldular ve onu yakaladılar. Fare, bilim insanları tarafından şu ana kadar kaydedilmiş, en yüksekte yaşayan memeli olarak Dünya rekorunu kırdı. Geçtiğimiz yıl aynı tür bir fare, 6.200 metre yükseklikte görülmüştü.

Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayımlanan araştırmada ABD ve Şili'den üniversite araştırmacıları, kemirgen keşiflerini belgeleyerek bu keşfin, bilim insanlarına memelilerin yüksek yerlerde zorlu şartlara nasıl uyum sağladıkları ve nasıl hayatta kaldıkları konusunda yardımcı olabileceğini söylediler.

Araştırmada, Dünya'nın en yüksek zirvelerinin biyologlar tarafından görece olarak keşfedilmemiş olmasından dolayı küçük memelilerin rakım aralığı sınırlarını ve fizyolojik toleranslarını genel olarak küçümsemiş olabileceğimiz de belirtiliyor.

Sarı sağrılı yaprak kulaklı fare (Phyllotis xanthopygus rupestris) And Dağları'nın yüksek yerlerinde yaşadığı gibi deniz seviyesinde de yaşıyor ve bu da kendisini bilim insanlarının araştırması için ilgi çekici bir memeli yapıyor. Florida Eyalet Üniversitesi biyoloji profesörü Scott Steppan'ın National Geographic'e söylediğine göre bu geniş aralık oldukça sıra dışı ve bunu yapan başka bir tür bulunmuyor.

Nebraska Üniversitesi biyoloğu Jay Storz, en yüksek noktadaki sarı sağrılı yaprak kulaklı fareyi yakalayan ekibin liderliğini yapmaktaydı. Storz ve ekibi araştırma için kemirgenleri yakalamak amacıyla ufak tuzaklar kurmuş olsalar da Storz, 6.700 metre yüksekliğindeki zirvede farenin bir kayanın altına kaçtığını görmesi üzerine kemirgeni eliyle yakaladı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

FHD Fiyatına QHD Oyuncu Monitörü

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 20 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu sürprizi
BİM 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Bilicra akıllı çocuk saati fırsatı
Atiye dizisi iptal mi edilecek? Atiye dizisi hak ihlali iddiası ile davalık oldu
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
Galaxy Note 20 İçin İlk Ön Sipariş Sayıları Belli Oldu
RTX 3000 Serisi Ekran Kartları Kaç GB RAM Kullanacak? Belli Oldu!
EA'den Yeni Devrim: EA Access ve EA Origin, EA Play Adında Birleşiyor
16 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Vefat Sayıları Belli Oldu
Yüz Binlerce Yıl Önce İnsanların Kullandığı Yataklar, Görenleri Şaşırtıyor

 

 