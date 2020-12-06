6 Aralık 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 vakaları, hastaları ve yaşanan vefatlarla ilgili son veriler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 6 Aralık 2020 tarihi itibarı ile yapılan 174.761 yeni testin sonucunda 30.402 yeni vaka ve 6.093 yeni hasta belirlendi. Geride kalan son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 195 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 539.291'e, toplam can kaybı sayımız ise 14.900'e yükseldi.