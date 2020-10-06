6 Ekim 2020: Türkiye'deki Güncel COVID-19 Hastaları ve Vefatlar Açıklandı

6 Ekim 2020 tarihi itibarı ile ülkemizde tespit edilen yeni Koronavirüs hastalarının ve COVID-19 kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan 112.421 yeni test sonucunda 1.511 yeni hasta belirlendi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise, son 24 saatte 55 oldu. Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 327.557'ye, toplam vefat sayısı ise 8.553'e ulaştı.