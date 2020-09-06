6 Eylül 2020: Türkiye Koronavirüs Verileri Açıklandı

Türkiye'de belirlenen Koronavirüs kaynaklı yeni vakaların ve can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde 96.842 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 1.578 yeni tanı konuldu. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 53 oldu. Böylece, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 279.806'ya, toplam can kaybı sayısı ise 6.673'ye ulaştı.