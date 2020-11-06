6 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hastaları ve Vefatlarında Son Durum

Ülkemizde belirlenen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 145.241 yeni testin sonucunda 2.436 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 83 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 389.256'ya, toplam can kaybı sayımız ise 10.722'ye yükseldi.