6 Temmuz 2020 Türkiye'nin Koronavirüs Savaşında Son Durum

6 Temmuz 2020 itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının sayısı açıklandı. 52.193 yeni testin 1.086'sı pozitif sonuçlanırken, son 24 saat içerisinde 16 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayımız 206.844'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.241'e ulaştı.