6 tür maske ile koruyuculuk deneyi! Tek tek test etti, işte şaşırtıcı sonuç

Dünyanın birçok yerinde maske takmak zorunlu. Salgın başladığından beri bilim insanları ve normal insanlar, maskelerin etkili olup olmadığını ve ne kadar etkili olduklarını anlamak umuduyla testler yapıyor.
Vince Limbaring Dizon, (@ vihannce08 TikTok'ta) kısa süre önce çeşitli maskelerin etkinliğini gösteren çok basit bir videoyla çıktı. Videonun TikTok'ta viral hale gelmesi uzun sürmedi ve kısa süre sonra Twitter'da yerini buldu ve burada da biraz dikkat çekti. Bored Panda bir röportaj için Vince ile temasa geçti.
MASKELERİN ETKİNLİĞİNİ AÇIKLAYAN SAYISIZ VİDEO VAR ANCAK HİÇBİRİ BU KADAR BASİT DEĞİL
Stresi azaltmak ve pozitifliği yaymak için TikTok videoları çeken, Filipinler'den bir Tıbbi Teknoloji Uzmanı Vince Limbaring Dizon, kısa bir süre önce çeşitli yüz kaplamalarını ve maskeleri denediği bir video yayınladı. Bunun için bir çakmağı aldı, bir alev yaktı ve maskeden söndürülüp sönmediğini görmek için ona üfledi.
Vince videonun arkasındaki ilham kaynağını "Kendime engel olamıyorum! Gerçekten yararlı, havalı veya yenilikçi olduğunu düşündüğüm bir şey görürsem, insanları eğitmek ve farkındalık yaratmak umuduyla göstermek istiyorum " diye açıkladı. "Kendi basit merakımın videomu gören herkesi etkilediğine şaşırdım." dedi.
TİKTOKER VİNCE, BASİT BİR ALEV TESTİ YAPARAK 6 FARKLI MASKEYİ TEST ETTİ
6 farklı yüz kaplaması kullandı: bir gömlek, bir ev yapımı kumaş maske, bir cerrahi maske, iki tür N95 maskesi ve bir bakır maske. Kontrol olarak da deneyi maskesiz gerçekleştirdi.
Everyone should definitely see this pic.twitter.com/o2pmVI8byt— Jea (@alysnbdn) August 20, 2020
Şimdiye kadar tahmin etmiş olabileceğiniz gibi, her yüksek yüz koruma kademesiyle, kaplamanın kendisinden daha az hava atılıyordu. Bir gömleğin ve ev yapımı bir yüz örtüsünün üflenmesi hemen hemen aynı sonucu veriyor gibi görünüyor.
TEST, MASKENİN İÇİNDEN NE KADAR HAVANIN ÇIKTIĞINI BELİRLEDİ
Ancak diğer maskelerin bu açıdan daha etkili olduğu kanıtlandı. Cerrahi maske, havanın maskenin kendisinden dışarı atılması için daha fazla çaba gerektiriyordu. Alev, geçen rüzgârın kuvvetine tepki veriyor gibiydi ama sönmesi için yeterli değildi.
Maskelerin geri kalanı iki N95 ve bakır olanı daha da iyi yaptı.Vince daha hafif alevde üflerken, hiçbir şekilde tepki vermedi, yani içinden hava akımı geçmiyordu. Dolayısıyla, bu aynı zamanda kötü mikropların veya virüslerin de ona ulaşmayacağı anlamına gelir.
BİRÇOK KULLANICI TESTİ DENEDİ
Birçok Twitter kullanıcısı testi denediğini ancak Vince'inki kadar etkili olmadığını söyledi. Vince "Bence testi nasıl yaptıklarına ve kullandıkları maskenin kalitesine, nereden satın alındığına ve nasıl üretildiğine bağlı. Ama evet, hiçbir ürünün herkese uymadığını söyleyebilirim. Yine, niyetim sadece eğitmek ve farkındalık yaratmak "dedi.
Aslında hava bir dereceye kadar geçebilmelidir, çünkü çok fazla katmanı olan bir maske içinden dışarıya doğru hava akışını durdurabilir, böylece havayı herhangi bir filtreleme yapmadan yanlardan ve üstten dışarı atabilir.
VİDEO VİRAL OLDU
Video, TikTok'ta sadece bir günde 363.300'ün üzerinde beğeni ile 2.7 milyondan fazla oynamayı başardı. Ayrıca @alysnbdn kullanıcısı onu yeniden paylaştığında Twitter'da yeniden ortaya çıktı, başka bir 371.000 beğeni ve yaklaşık 200.000 retweet ile 4,1 milyon görüntüleme daha elde etti.
Vince "Çok şaşırdım, videomun viral olmasını beklemiyordum! Bunu sadece birkaç arkadaşıma göstermek istedim. Ama bunun iyi olduğu ve insanların onu sevdiği için çok minnettarım. " dedi.
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