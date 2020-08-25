6 tür maske ile koruyuculuk deneyi! Tek tek test etti, işte şaşırtıcı sonuç

TikToker Vince Limbaring Dizon, kısa süre önce çeşitli maskelerin etkinliğini gösteren çok basit bir video yayınlandı. Video birçok kişinin ilgisini çekti ve kısa zamanda viral oldu. İşte Vince'in maske deneyi yaptığı ilginç video...