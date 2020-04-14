6 Yeni Corona Virüsü Türü Daha Bulundu. Ama Şimdilik Korkmaya Gerek Yok!

Araştırmacılar, yarasalar üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda, 6 yeni Corona Virüs türü daha bulduklarını açıkladılar. Ama görünüşe göre şimdilik, bu 6 yeni Corona Virüs türü için endişelenmeye gerek yok.