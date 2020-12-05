6 Yıl Önce Tanıtıldı, Ortadan Kayboldu; Şimdi Geri Döndü!

6 yıl önce, E3 2014'te tanıtılan ama bu 6 yıl boyunca adeta karanlığa gömülen oyun Dead Island 2 için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Artık kimsenin piyasaya sürülmesini beklemediği ve hatta sessiz sedasız bir biçimde iptal edildiği konuşulan oyun, Twitter üzerinde yayınlanan mesajlarla tekrar gündeme girmeyi başardı.
İlk oyun olan Dead Island'ın bir hayranı, oyunun yapımcısı Deep Silver'ın Saints Row: Get Out of Hell'in Xbox Games Gold üzerinde ücretsiz olduğunu duyurduğu mesajın altına şunu yazdı: "Artık pes ettim. (Dead Island 2) gelmeyecek. Dying Light'a geçiyorum." Deep Silver ise, resmi hesabından şu yanıtı verdi: "Bu konuda çok da emin olmayalım."
Aynı kullanıcı, bu cevap üzerine "umarım bana sahte bir umut vermiyorsunuz" deyince yapımcı, "Henüz yeni Dead Island için konuşmaya hazır değiliz. Hazır olduğumuzda, burada göreceksiniz" cevabını verdi.
Tüm bu mesajlar, 6 yıldır sessizliğe gömülmüş olan Dead Island 2 için halen bir umut olduğunu gösteriyor. Yine de fazla emin konuşmamakta fayda var; oyun dünyasında neyin ne olacağını kestirmek hiç kolay değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın