6 Yıl Önce Tanıtıldı, Ortadan Kayboldu; Şimdi Geri Döndü!

6 yıl önce tanıtılmasına rağmen bu 6 yıl boyunca hakkında hiç haber gelmeyen Dead Island 2 oyunu, yaşanan sürpriz gelişme ile birlikte bir kez daha gündeme gelmeyi başardı.