6000 mAh'lik Dev Pil ve 2599 TL Fiyatlı Samsung Galaxy M31'i İnceledik!

Samsung'un geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü M30 serisinden Galaxy M30s modelini inceleme fırsatı bulmuştuk, ancak Galaxy M30 modeli bizlere ulaşmadığı için bu modeli deneyimleyememiştik. Fakat ailenin yeni üyesi halef model Galaxy M31 bu kez elimizde. Bir süredir sizlerden de bu telefonla ilgili çok sayıda yorum alıyorduk ve bu incelememizde Galaxy M31 hakkında önemli detayları mercek altına alacağız.
Samsung Galaxy M31 ile M30 Karşılaştırması
Galaxy M31'in özellikle selef model Galaxy M30'a kıyasla önemli güncellemeler içerdiğini söyleyerek başlayalım. Ekran dışında hemen her yönüyle geliştirilen bir model olan Galaxy M31, özellikle yüksek pil ömrü isteyen kullanıcılara hitap eden bir telefon olmasıyla dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy M31 Tasarım Özellikleri
Galaxy M31, Samsung'un artık standart haline gelen tasarım dilini devam ettirdiği bir model oluyor. Yuvarlatılmış arka kenarları ve ön yüzde ince çerçeve ile çevrelenen ekran ile geniş bir görüntü deneyimi sunan telefonun, selefine göre ise daha ağır ve kalın bir model olduğu gözlerden kaçmıyor. M31'in ağırlığı, 6000 mAh kapasitesinde pil içermesinden de dolayı 191 gram olurken, kenar kalınlığı ise 8.9 mm seviyesinde.
Samsung Galaxy M31 Renk Seçenekleri
Galaxy M31, elimizde eflatuna çalan pembe renkli modeliyle bulunuyor. Ancak piyasada mavi ve siyah renkli seçenekleriyle de bulunabiliyor.
Plastik bir gövdeden oluşan telefon, yine çerçevesinde de plastik malzeme içeriyor. Tasarımıyla çok çekici olduğunu söylemesi zor, ancak elbette bu kişiden kişiye göre değişiklik gösteren bir detay.
Samsung Galaxy M31 Çift Sim Kart Özelliği
Galaxy M31'in çevresine baktığımızda, sağ kenarda ses ve güç butonlarını, sol yanda SIM kart ile microSD kart çekmecesini taşıyor. Çift SIM kartlı bir telefon olan Galaxy M31, microSD kart yuvasını da ayrı bir slot olarak paylaşıyor.
Telefonun alt kenarında 3.5 mm kulaklık girişini, USB-C portunu ve hoparlör mazgalını görüyoruz. M31, tek hoparlör sahibi bir telefon olurken, yine alt ve üst kenarda mikrofon girişlerini bulunduruyor.
Samsung Galaxy M31 Parmak İzi Sensörü ve Yüz Tanıma
Telefonda parmak izi sensörü de fiziksel olarak arka tarafta yer alıyor. Sınıfı için gayet hızlı çalışan parmak izi sensörüne ilave olarak kamera yoluyla yüz tanıma özelliği de telefonda mevcut. Yüz tanıma normal şartlarda etkili çalışıyor diyebiliriz, fakat ışık oranı düştükçe büyük ölçüde olumsuz etkileniyor.
Samsung Galaxy M31 Suya Dayanıklı Mı?
Bu arada Galaxy M31, suya karşı dayanıklı bir telefon değil. Bu sınıf modellerde pek sık gördüğümüz bir özellik değil, ancak son incelediğimiz benzer telefonlardan realme 6i'de su sıçramalarına karşı dayanıklılık görmüştük hatırlarsanız. M31'de bu özellik yer almıyor.
Samsung Galaxy M31 Ekranı Nasıl?
Samsung Galaxy M31, üst tarafında damla çentikli kameranın bulunduğu geniş bir ekrana sahip. Pek çok yönüyle Galaxy M30 modeline göre gelişim gösteren M31, ekran konusunda ise bir değişiklikte bulunmuyor. Zaten Galaxy M30 da ekranıyla sınıfına göre üst seviye bir modeldi; Samsung, M31 ile de bunu sürdürmeyi amaçlamış -ki bizce gayet doğru bir hamle.
6.4 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi olan Galaxy M31, 1080x2340 piksel çözünürlük sağlıyor ve bu çözünürlük miktarıyla 403 ppi piksel yoğunluğu sağlıyor. Yüzde 84.1 ekran – gövde oranı bir yana 19.5:9 ekran en – boy oranı sunan telefonda, Super AMOLED panel kullanılıyor.
Ekranın; gerek sağladığı rengi, gerek çözünürlük oranı, gerekse de siyah seviyesiyle bu segment için mükemmel olduğunu söylemek gayet mümkün. Ancak buna, birkaç gün önce bize bahar aylarını yaşatan İstanbul'da telefonu güneş altında deneyimleme fırsatı bulduğumuzda, sert güneş ışığı altında parlaklık seviyesinin bir miktar yetersiz kaldığını gördüğümüzü de ilave edelim.
Samsung Galaxy M31 Karanlık Sahneler
Peki, ekran karanlık senaryoda nasıl bir izleme deneyimi sunuyor? Bu senaryoda Galaxy M31'i sınıfında benzer modellerden yeni realme 6 ile yan yana koyduk ve ikisinde de koyu sahneli bir video kesimini oynattık. Açıkça görülüyor ki, Galaxy M31 koyu sahnelerde, kontrast seviyesiyle daha iyi başa çıkabiliyor. Bu da artı puan olarak Galaxy M31'in hanesine yazılıyor.
Ancak öte yandan realme 6'nın ekran tazeleme hızıyla 90Hz desteği gösterdiğini, buna karşılık ise Galaxy M31'de standart 60Hz tazeleme hızının olduğunu da söylemek lazım.
Son olarak Galaxy M31'in ekran korumasının Gorilla Glass 3 seviyesinde olduğunu belirtelim.
Samsung Galaxy M31 Teknik Özellikleri ve Performansı
Samsung Galaxy M31, Android 10 işletim sistemini kullanıyor ve One UI 2.0 arayüzü ile birlikte geliyor. Güncel arayüz ve işletim sistemi ile beraber üst seviye Samsung telefonlardakine benzer bir kullanım sağlayan telefonda işlemci ise, 8 çekirdekli yapıda Exynos 9611 oluyor. Selef modele göre bu anlamda gelişme yaşanırken, telefon, bu işlemcisi ile beraber 4 adet 2.3 GHz frekanslı Cortex-A73 ve 4 adet 1.7 GHz frekanslı Cortex-A53 çekirdekleriyle performans ve verimliliği aynı potada eritebiliyor.
Samsung Galaxy M31 Depolama Kapasitesi
6 GB RAM ve 128 GB depolama biriminin de bulunduğu telefonda grafik birimi Mali-G72 MP3 oluyor. Bu grafik işlemci ve çevre birimleriyle beraber telefonun oyun performansı sınıfına uygun ölçüde. PUBG'de denediğimiz telefon, yüksek grafik ayarlarında akıcı bir deneyim sağlayabiliyor. Bu arada 30 dakikalık bir PUBG seansı sonrasında telefonun ısındığını söylemek mümkün. Boştayken 27 derecelerde olan sıcaklık, 30 dakika PUBG sonrasında 39 dereceye kadar yükseldi.
Samsung Galaxy M31 AnTuTu Benchmark Testi
Öte yandan Galaxy M31'i performans açısından sizlerin de net şekilde değerlendirebilmesi üzere sentetik testlerle de yorduk. Genel performans aracı olan AnTuTu Benchmark testinden 194 bin 502 puan toplayan Galaxy M31, bu skorla diğer orta sınıf telefonlarla yan yana koyulduğunda orta sıralarda kendine yer buluyor.
İşlemci performansına baktığımızda ise, Geekbench'ten tek çekirdek skoruyla 347 puan, çoklu çekirdek sonucuyla da 1362 puan sağlayabilen M31, bu skorlarla da yine sınıfına uygun bir grafik çiziyor.
Geekbench tek çekirdek sonucuyla Galaxy A51 ile realme 6i arasında bir yere konumlanan Galaxy M31, çoklu çekirdek sonucunda ise realme 6i'yi geçiyor ancak bu kez de az farkla realme 5i ve ve 5 Pro'nun arkasında kalıyor.
Samsung Galaxy M31 Fiyat Performans Karşılaştırması
Bu sonuç da kuşkusuz Galaxy M31'in sahip olduğu 2599 TL satış fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda, fiyat/performans oranını olumsuz etkiliyor. Zira rekabette çevresinde çok sayıda model mevcut.
Samsung Galaxy M31 ile yapılan testleri ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy M31 Pil Ömrü
Samsung Galaxy M31'de 6000 mAh kapasitesinde dev bir batarya bulunuyor. Bu batarya ile tek şarjla uzun süre geçirebilen telefon, özellikle yoğun kullanımlar için muadillerine kıyasla etkileyici sonuçlar veriyor. Normal bir kullanımla 2 günü rahat devirebilen telefon, özellikle telefondan yoğun video izleyenler için uygun bir model.
Yaptığımız 90 dakikalık Full HD video testinde tam ekran parlaklığında ve Wi-Fi'ya bağlı senaryoda yalnızca yüzde 9 değerinde şarj kaybeden M31, böylece bu testte düşük pil tüketen modellerle bir arada yer alıyor.
Bu sayede 16,5 saat civarında film izleme deneyimi sağlayan telefon, ekran parlaklığını düşürdüğünüzde ise daha yüksek süreleri sağlayabiliyor. Benzer senaryo oyun için de geçerli. 30 dakika süreyle PUBG oynadığımızda, 30 dakika sonunda yüzde 8'lik bir pil oranı kaybeden telefon, böylece kabaca bir hesapla 6 saatlik kesintisiz oyun süresi sağlayabiliyor.
M31, beraberde 15W'lık hızlı şarj adaptörü getiriyor. Ancak batarya kapasitesinin yüksek olması, telefonun şarj konusunda çok hızlı olmamasına sebep. İlk 30 dakika içinde yüzde 22 oranında dolabilen batarya, 1 saat süre sonunda ise yüzde 55'lik doluluk oranına erişiyor. Telefonun tam kapasite şarj olması ise 2 saat 35 dakikayı buluyor.
- 10 Dakika: Yüzde 8
- 20 Dakika: Yüzde 15
- 30 Dakika: Yüzde 22
- 40 Dakika: Yüzde 38
- 50 Dakika: Yüzde 45
- 1 Saat: Yüzde 55
- 1 Saat 10 Dakika: Yüzde 62
- 1 Saat 20 Dakika: Yüzde 67
- 1 Saat 30 Dakika: Yüzde 72
- 1 Saat 40 Dakika: Yüzde 78
- 1 Saat 50 Dakika: Yüzde 83
- 2 Saat: Yüzde 89
- 2 Saat 10 Dakika: Yüzde 94
- 2 Saat 20 Dakika: Yüzde 98
- 2 Saat 35 Dakika: Yüzde 100
Samsung Galaxy M31 ile yapılan testleri ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy M31 Kameralar
Galaxy M31, M30 modeline göre kamera konusunda gelişim kaydediyor. Arkada 4'lü kamera kurulumu bulunduran telefon, ana kamerasıyla 64 MP'lik fotoğraflar çekebiliyor. f/1.8 diyaframlı ve 26 mm'lik geniş açılı bu kamera, OIS desteği içermiyor, ancak faz algılamalı lazer otofokus bulunduruyor.
Telefondaki ikinci kamera 8 MP değerinde ultra geniş açılı fotoğraflar çekebilirken, bu kameranın da diyafram seviyesi f/2.2.
3'üncü ve 4'üncü kameralar makro ve alan derinliği için kullanılıyor. Her ikisi de 5 MP olan bu kameralarla beraber 4 yönlü kamera sistemiyle M30'a kıyasla daha güzel kareler yakalamak mümkün.
Hem arka hem ön kamerasıyla 4K video kaydı yapılabilen Galaxy M31'in ekranında damla çentikle yer alan ön kamerası da 32 MP ölçüsünde. f/2.0 diyaframlı ve 26 mm'lik ön kamera ile de özellikle gündüz dışarıda yapacağınız çekimlerde hoş fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. Ön kamerada Canlı Odak modunu kullanarak arka planı bulanıklaştırabileceğiniz fotoğraflar de çekebiliirsiniz. Işık koşulları düştükçe ön kamera performansının olumsuz etkilendiğini de söyleyelim. Bu arada ön kameraya ilişkin önemli bir not: Telefonda bu kamera varsayılan olarak 8 MP ölçüsünde çalışıyor. Daha zengin detaylı 32 MP ölçekte fotoğraf çekmek için, fotoğraf oranını 3:4H'ye getirmeniz gerekiyor.
Arka kameraların performansına gelecek olursak, tıpkı ön kamera gibi arka ana kamerayla da 64 MP fotoğraf çekebilmek için üstten ayarı değiştirmeniz gerektiğini belirterek başlayalım. Ana kamera, özellikle gündüz dış çekimlerde gayet güzel fotoğraflara imza atabiliyor. Fakat tıpkı ön kamera gibi ışık koşulları düştükçe fotoğraf kalitesinin sekteye uğrayacağını bilmenizde yarar var. Her ne kadar telefonda Gece modu yer alsa da, bunun çok tatmin edici olmadığını söylemeliyiz. Yine de normal modda çekilene göre bir hayli toparlıyor.
Telefonun ultra geniş açılı kamerası daha geniş ölçekli fotoğraflar için sınıfına uygun davranırken, yakın plan makro çekimler için de benzer yorumu yapabiliriz. Fakat burada ışık miktarı ve subjeye mesafeniz önemli. Makro kamera 3 ila 5 cm mesafeden söz ediyor, fakat sabit odaklı olmasından dolayı ne zaman odaklandığını anlamanız biraz zor olabiliyor.
Samsung Galaxy M31 ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak toparlarsak, Galaxy M31, selefine kıyasla önemli güncellemeler alan rafine bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. AMOLED ekranın performansı, 4'lü kamera kurulumu ile çeşitlilik sağlaması, uzun pil ömrü telefonun önemli artıları olurken, elbette eksikleri de var.
Samsung Galaxy M31 Fiyatı Ne Kadar?
2599 TL fiyatını da göz önüne aldığımızda, çevresinde rakipler de mevcut. Yine de yükselen telefon fiyatları neticesinde, fiyat segmenti için ideal modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 200 - 300 TL'yi daha gözden çıkarırsanız seçenekler artabiliyor; bunu da not olarak düşelim ve incelememizi burada noktalayalım.
CHIP Online Notu: %83
ARTILAR
+ Pil ömrü
+ AMOLED ekran
+ Gün ışığında kamera performansı
+ Uygun performans
+ Oyun deneyimi
+ 3.5 mm kulaklık girişi
+ 4K video kaydı var
+ NFC var
EKSİLER
- Düşük ışık kamera performansı
- Yavaş şarj
- Yük altında ısınıyor
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