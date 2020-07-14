6499 TL Fiyatlı Kral Geri Döndü! İşte Detaylı POCO F2 Pro İncelemesi!

Xiaomi'nin amiral gemisi statüsünde fiyat/performans kralı Pocophone'u geri döndü! 6499 TL fiyat etiketi ile üst segment telefonlar arasında bütçeye uygun ve Snapdragon 865 işlemcisiyle amiral gemisi katili POCO F2 Pro elimizde! İşte Xiaomi POCO F2 Pro incelemesi, özellikleri, karşılaştırmalı testleri ve satın almadan önce bilmeniz gereken her şey!

14 Temmuz 2020 01:30

Ercan Uğurlu