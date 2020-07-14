6499 TL Fiyatlı Kral Geri Döndü! İşte Detaylı POCO F2 Pro İncelemesi!

Xiaomi, yaklaşık 2 yıl kadar önce ülkemizde de çok rağbet gören akıllı telefonu Pocophone F1'i tanıtmış ve adından çokça bahsettirmeyi başarmıştı. Üst seviye özellikleri rakiplerine göre daha uygun fiyatlı şekilde sunan Pocophone F1, aradan geçen 2 yılın ardından yenilendi ve karşımıza POCO F2 Pro şeklinde çıktı.
Bu telefon da ilk modeli gibi elbette çok kişi tarafından bekleniyordu ve şimdi elimizde, bakalım bizlere neler sunuyor, üst segmentte gerçekten bir fiyat/performans canavarı olarak kendine yer buluyor mu...
POCO F2 Pro Tasarımı Nasıl?
İlk olarak her zamanki gibi telefonu tasarımıyla ele alacağız, ancak geçmeden önce şunu hemen söyleyelim: POCO F2 Pro, Xiaomi'nin bir diğer alt markası olan Redmi'nin K30 Pro modeliyle aynı kasayı ve aynı özellikleri kullanıyor, yalnızca isimleri farklı. Bazen akıllı telefon üreticileri bu tür şeyler yapabiliyor ve aynı telefonu farklı pazarlar için farklı isimlerle satışa sunabiliyorlar. Hatta hatırlarsanız, kısa bir süre önce incelediğimiz Huawei P40 lite E telefonu da aslında yurt dışında satılan Huawei Y7p modeli ile aynı telefondu.
Yani bakacak olursanız POCO F2 Pro ile Redmi K30 Pro tamamen aynı telefon ve aynı tasarım dilini kullanıyor.
Xiaomi POCO F2 Pro Renk Seçenekleri
POCO F2 Pro, tasarımıyla oldukça güzel bir telefon. Elimizde Phantom White rengiyle bulunan telefon, açıkçası bu renk ve şekliyle beraber çok kibar bir görünüme sahip. Bu arada telefonun ayrıca, Neon Blue, Electric Purple ve Cyber Gray isimlerinde mavi, mor ve gri renklerinin olduğunu da söyleyelim.
Dediğimiz gibi tasarımıyla güzel bir telefon oluyor POCO F2 Pro. Arkadan kenarlara doğru kıvrılan yüzeyi, arka cam kaplaması, alüminyum kenar çerçeveler ve 4'lü kamera setinin çok da büyük olmayan daire şeklinde kendine arka yüzeyde yer bulması ile beraber minimal bir tasarım anlayışına sahip olduğunu söylemek mümkün. Alttaki POCO logosu da güzel, ancak keşke hemen onun altındaki bandroller daha minik yazılsaymış demeden de geçemiyoruz.
Bu arada kutu içeriğinde kılıfı mevcut telefonun. Bu sayede ayrıca satın almanıza gerek yok. Kulaklık ise kutudan çıkmıyor, fakat telefonun zaten 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Böylece kendi kulaklığınızı da rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Xiaomi POCO F2 Pro Çevresi
Telefonun çevresine baktığımızda, sağ yanda kırmızı renkle çerçevede kendini belli eden güç tuşu ve üzerinde ses tuşlarını görüyoruz. Üst kenarda kulaklık girişi ve pop-up kamera mevcut. Evet, POCO F2 Pro pop-up kamerayı bize geri getiren bir telefon oluyor. Bu arada üst tarafta önemli bir diğer detay, kızılötesi sensörün olması oluyor.
Xiaomi POCO F2 Pro Çift SIM Kart Desteği
Telefonun alt yüzeyi ise SIM kart çekmecesi, USB-C portu ve hoparlör mazgalına ev sahipliği yapıyor. Bu noktada POCO F2 Pro'nun çift SIM kart desteğine sahip olduğunu, microSD kart desteği bulundurmadığını ve stereo hoparlörü olmadığını söyleyelim.
Xiaomi POCO F2 Pro Suya Dayanıklı mı?
Telefonda bir diğer bulunmayan şey ise, IP68 seviyesinde suya karşı dayanıklılık oluyor ne yazık ki. Telefonda bunun yerine sadece su sıçramalarına karşı dayanıklılık mevcut.
Tasarıma ilişkin olarak söyleyebileceklerimiz arasında, ön ve arka yüzün Corning Gorilla Glass 5 seviyesinde korunduğu, 8.9 mm kalınlığı ile elde biraz kendini hissettirdiği ve 219 gram ağırlığıyla da muadil modellere göre biraz ağır olduğu olacak.
POCO F2 Pro Ekran Özellikleri
POCO F2 Pro'nun ekranı Gorilla Glass 5 ile kaplı 6.67 inç büyüklüğünde ve 1080x2400 piksel çözünürlüğünde düz bir Super AMOLED panelden oluşuyor. Açıkçası Xiaomi, ekran işini bu modelde oldukça kotarmış; çünkü Pocophone F1'de bir LCD panel kullanılıyordu. POCO F2 Pro'da bulunan Super AMOLED ekran ise, görüntü anlamında farkını gerçekten gösteriyor.
Ekran son derece parlak ve canlı renklere ev sahipliği yaparken, maksimum parlaklıkta 983 kandela civarında değer elde edebiliyorsunuz ki bu da güneş ışığı altında gayet iyi bir ekran okunurluğu sağlayacak seviye oluyor.
Xiaomi POCO F2 Pro Ekran Rengi Seçenekleri
Elbette ekran renk ve tonunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlarda bir renk şeması bulunuyor. Buradan otomatik, doygun veya standart şeklinde seçimde bulunabiliyor, öte yandan renk sıcaklığını manüel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada elbette telefonda karanlık mod ve okuma modu mevcut. Ayrıca titreşimsiz mod da burada yer alıyor.
POCO F2 Pro'nun ekranında bir kamera veya çentik alanı bulunmadı için görüş alanı pek çok modele göre daha geniş oluyor. 20:9 ekran en - boy oranı sağlanırken, HDR10+ desteği ile de beraber YouTube veya Netflix izlerken gayet iyi bir görsellik sağlayabiliyorsunuz.
Xiaomi POCO F2 Pro Parmak İzi Sensörü ve Yüz Tanıma Özelliği
Bu arada telefonun ekranında entegre parmak izi sensörü yer alıyor. Parmak izinizi kolayca kaydedebildiğiniz sensör fazlasıyla akıcı çalışıyor. Elbette isterseniz kamera yoluyla yüz tanıma özelliğini de kullanabilirsiniz. Fakat bu telefonda pop-up kamera olduğu için bu iş biraz zahmetli oluyor. Öyle ki, yüz tanıma ile kilidi açmak için önce ekranı yukarı sürükleyerek kameranın açılmasını beklemeniz gerekiyor. Açıldıktan sonra yüz tanıma hızı ise gayet iyi.
POCO F2 Pro Yazılım Özellikleri Neler?
POCO F2 Pro, MIUI 11 ve Android 10 tabanlı kendi POCO arayüzünü kullanan bir telefon. Varsayılan başlatıcı olarak POCO adında yazılım yer alsa da, siz isterseniz farklı launcher'ları da indirip kullanabilirsiniz elbette. Bu arayüzün genel kullanımı gayet rahat. Sadeleştirilmiş ve basitleştirilmiş stok Android benzeri yapıda olan bu yazılımda, uygulama çekmecesi yer alıyor.
Ekranı yukarı doğru kaydırarak tüm uygulamalara erişebiliyorsunuz. Tabii ki bunları isterseniz yine ana ekrana da taşıyabilirsiniz. Ancak uygulamaları toplu taşıma seçeneğiniz bulunmuyor, tek tek seçip sürükleyip ekrana bırakmanız lazım.
Xiaomi POCO F2 Pro Uygulama Çekmecesi
Uygulama çekmecesi içindeki uygulamaların türlerine göre kategorilendiğini göreceksiniz. Bu oldukça yararlı bir kullanım şekli. Ayrıca dilerseniz renklere göre de kategorileyebiliyorsunuz. Arayüzde gerçekten fazlaca kullanışlı seçenek bulunuyor. Şimdi hepsini tek tek anlatmayalım, eğer bu telefonu alırsanız kendiniz keşfedersiniz.
POCO F2 Pro Özellikleri Neler?
POCO F2 Pro, bu sene ülkemizde az sayıda gördüğümüz Snapdragon 865 işlemcili akıllı telefonlardan biri oluyor ve bununla gerçekten de üst seviye bir performans sağlıyor. Bu telefonun performansından fazlasıyla memnun kalacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira 8 çekirdekli yapıda tasarlanan ve 7nm+ fabrikasyon sürecine dayanan, Qualcomm'un şu an pazardaki en güçlü işlemcisi konumunda olan Snapdragon 865 yonga setinden güç sağlıyor.
Bu arada kısa bir süre önce Qualcomm, Snapdragon 865 Plus işlemcisini de tanıttı. O işlemcide prime çekirdeği 3.1 Ghz frekansa çıkarken, grafik işlemci de şu ankine nispeten yüzde 10 daha hızlı çalışıyor ve daha pek çok yeni özellik getiriyor. Snapdragon 865 Plus bir sonraki jenerasyon amiral gemisi akıllı telefonlarına güç verecek ancak bakalım kaç tanesi ülkemize gelecek.
Snapdragon 865'in detaylarına baktığımızda ise, 1 adet 2.84 GHz frekanslı çekirdeğe ek olarak 3 adet 2.42 GHz frekanslı Kryo 585 çekirdeğin bulunduğunu ve verimlilik noktasında da 4 adet 1.80 GHz frekanslı çekirdeklerin yer aldığını görüyoruz.
Xiaomi POCO F2 Pro Depolama ve RAM
Telefonda 6 GB RAM mevcut. Grafik işlemci Adreno 650. Depolama birimi ise 128 GB. Başta da söylediğimiz gibi bu hafızayı telefonda microSD kart desteği olmadığından fiziksel olarak arttıramıyorsunuz. Ancak bulut çözümleri kullanabilirsiniz pek tabii.
POCO F2 Pro'nun bataryası 4700 mAh kapasitesinde. Oldukça geniş bir batarya alanı mevcut telefonda ve bununla gerçekten de iyi iş yapıyor. Bundan ve şarj detaylarından az sonra daha detaylı şekilde bahsedeceğiz.
Telefonda yer alan diğer bir özellik ise 5G desteği. Evet, henüz ülkemizde 5G bulunmuyor, fakat yeni çıkan modellerde artık 5G desteğini görmeye başladık; onlardan biri de POCO F2 Pro oluyor. Yani bu telefonu satın aldığınızda 5G ağları kullanmaya hazır olacaksınız.
Bu arada ağlardan bahsetmişken, telefonda yeni kablosuz ağ standardı Wi-Fi 6 desteğinin olduğunu, Bluetooth 5.1 ile aptX HD desteğinin de yine bulunduğunu söyleyelim.
POCO F2 Pro Performansı Nasıl?
Teknik kadro ile beraber zaten kağıt üzerinde oldukça güçlü olduğu aşikar olan POCO F2 Pro, bizim yaptığımız karşılaştırmalı testlerde de kendini kanıtladı. Her zamanki gibi AnTuTu Benchmark testini uyguladık ve telefonun burada 571 bin 832 puan topladığını gördük.
POCO F2 Pro'yu bu puanla listeye yerleştirdiğimizde, fiyat/performans oranıyla oldukça ilgi çekici durduğunu görüyoruz. Zira Samsung Galaxy S20 Ultra ve Oppo Find X2 ile beraber zirvede yer alıyorlar. Şimdi burada OPPO Find X2'nin üstte olmasının sebebi, bu telefonda 12 GB RAM yer alması oluyor. Yoksa 2 telefonda da Snapdragon 865 işlemci mevcut.
Xiaomi POCO F2 Pro - Galaxy S20 Karşılaştırması
Diğer bir telefon olan Galaxy S20 Ultra ve hemen arkasındaki Galaxy S20 Plus ise Samsung'un iddialı Exynos 990 işlemcisini kullanıyorlar. Buraya kadar her şey tamam. 3 telefon da gerçekten oldukça güçlü. Fakat POCO F2 Pro'nun bu modellere göre ciddi bir fiyat avantajı var.
Xiaomi POCO F2 Pro Fiyatı Ne Kadar?
Zira POCO F2 Pro, 6499 TL fiyatla bulunabiliyor. Buna karşılık OPPO Find X2 ve Galaxy S20+ 10 bin TL civarında, S20 Ultra ise 11 bin TL fiyatla pazarda yer alıyor. Tabii ki aralarında özellik bakımından başka farklar olduğu da kesin; bu anlamda tercih sizin olacak. Eğer karar verme aşamasındaysanız, karşılaştırmak için OPPO Find X2, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra incelemelerimize de muhakkak göz atmanızı öneririz.
Xiaomi POCO F2 Pro GeekBench Testi Sonucu
Sözü uzattık biraz, ama şimdi de GeekBench sonuçlarına bakalım. Bu testte de POCO F2 Pro tek çekirdek puanıyla 917 puan ve Galaxy S20 Ultra'nın az farkla gerisinde kalıyor. Exynos 990 işlemcinin tek çekirdek gücü daha yüksek olurken, çoklu çekirdek performansında ise Snapdragon 865 tekrar öne geçiyor ve POCO F2 Pro çoklu çekirdek sonucuyla bu testten 3329 puan topluyor.
Xiaomi POCO F2 Pro Game Turbo Modu
POCO F2 Pro, yalnızca sentetik testlerde değil, genel kullanım performansıyla da gayet iddialı ve bir amiral gemisi için ideal bir model oluyor. Grafik tarafını zorlayıcı oyunları oynayabileceğiniz, uygulama çalıştırırken kasma veya donma gibi problemlerle karşılaşmayacağınız bir telefon olan POCO F2 Pro, Game Turbo adında bir özellik de bulunduruyor. Buraya ekleyeceğiniz oyunlardan böylece daha yüksek performans sağlayabiliyorsunuz.
Peki, POCO F2 Pro pil performansı nasıl? Şimdi biraz da bundan bahsedelim.
POCO F2 Pro test sonuçlarını ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
POCO F2 Pro Pil Performansı Nasıl?
POCO F2 Pro, pil performansıyla gerçekten de harika bir telefon oluyor. Amiral gemisi telefon modelleri arasında en iyi pil ömrü sağlayan modellerden biri olan POCO F2 Pro, yaklaşık 40 saat konuşma süresi ve 15 saati aşkın web dolaşım süresi sunuyor.
Her zaman uyguladığımız 90 dakikalık Full HD video testimizi POCO F2 Pro için de yaptık ve bu süre sonunda yalnızca yüzde 6 şarj kaybettiğini gördük. Bu da gerçekten iddialı bir sonuç. Zira kabaca bir hesapla bu telefonla tam 25 saat video oynatabileceğiniz sonucu ortaya çıkıyor.
Telefonun şarj süresi de oldukça kısa. Kutu içeriğinde bulunan şarj aleti 33W gücünde şarj edebiliyor. Bununla telefonu şarja taktığınızda, 30 dakika süre içinde telefonun yüzde 60'ını doldurabiliyorsunuz. Telefonun tam kapasite şarj olması süresi ise 1 saat 14 dakika olarak karşımıza çıkıyor.
POCO F2 Pro Kameraları Nasıl?
Evet, geldik kameralara. POCO F2 Pro kamera sayısı açısından olduğu kadar kamera kalitesi konusunda da pek çok rakibinden geride kalmıyor. Telefonda arkada 4'lü kamera seti bulunuyor. Daire alan içinde derli toplu şekilde karşımıza çıkan bu kameralardan ana kamera 64 MP olurken, f/1.9 diyafram desteği içeriyor. 26 mm geniş açılı olan bu kamera 0.8 mikro metre ve faz algılamalı otofokus bulunduruyor. Ancak OIS bu telefonda yok.
İkinci kamera, 5 MP şeklinde telefoto ve makro çekimleri için kullanılıyor. 50 mm'lik olan bu kamera, f/2.2 diyaframla geliyor.
Üçüncü kamera da 1.12 mikrometrelik lens ile 123 derecelik geniş açılı fotoğraf çekimleri yapabileceğiniz, f/2.4 diyaframlı ve 13 MP çözünürlükte olurken, 4'üncü kamera ise 2 MP derinlik sensörü şeklinde yer alıyor.
POCO F2 Pro Kamera Performansı Nasıl?
Evet, arka kameraları teknik olarak tanıdığımıza göre şimdi de performansından ve sunduklarından bahsedebiliriz.
İlk başta net olarak POCO F2 Pro'nun kameralarının yetenekli ve özellikle ana kameranın gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Varsayılan olarak 16 MP şeklinde fotoğraflar çekebilen bu ana kameradan 64 MP şeklinde yararlanmak için arayüzden 64 MP ikonuna tıklamanız gerekiyor. Yapılan çekimlerde dinamik aralığın gayet iyi olduğunu gördüğümüzü, detay seviyesini zengin bulduğumuzu özellikle belirtelim. Bu arada renk doygunluğu, normalden biraz daha canlı çıkıyor, elbette bunda telefonun ekranının da biraz payı var.
Xiaomi POCO F2 Pro Kamerasında Optik Zoom Özelliği
64 MP'de yapacağınız çekimlerde de 2x optik zumu kullanabilirsiniz. Bu arada telefoto lens daha fazlasını yapamıyor. 1x ve 2x arasında geçiş yapabiliyorsunuz, yanız 10x'e kadar dijital zum olanağınız tabii ki bulunuyor. Ayrıca geniş açılı kamerayla da 0.6x gibi bir seçeneğiniz elbette var.
Telefonla yaptığımız çekimlere göre, ışık altında, güneşli havalarda yapacağınız çekimlerde bu telefondan çok memnun kalacağınızı söyleyebiliriz. Ancak ışık şartları biraz düştüğünde ve bulutlu havalarda hafif grenler görülebiliyor. Geceleyin ise, gece modunu aktifleştirmenizi öneririz, yoksa grenler artıyor.
Xiaomi POCO F2 Pro 8K Video Kaydı
Bu arada POCO F2 Pro, 30 karede 8K video kaydı yapabilen bir telefon oluyor. Bu sene piyasaya çıkan amiral gemilerine baktığımızda aralarıdna 8K'da 26 kare kayıt yapan modeller olduğunu görüyoruz. Bu anlamda F2 Pro fark yaratıyor. Ancak bunu sadece 6 dakika ile sınırlıyor. 6 dakika boyunca 8K video çekmekte özgürsünüz. Daha üzeri yok.
8K'nın yanı sıra arka kamera ile 4K / 60 kare video kaydı yapabiliyor ve yine 1080p / 60 kare video kaydedebiliyorsunuz. Bu arada her 3 modda yapacağınız video çekimlerinde 6x'e kadar yakınlaştırma yapabildiğinizi de söyleyelim.
Buna karşılık ön kamera ile ise Full HD 30 kare video kayıt desteği mevcut. Telefonun pop-up şeklinde yer alan ön kamerası ise 20 MP şeklinde karşımıza çıkıyor. Motorize yapılı olan bu ön kamera f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve 0.8 mikrometre şeklinde.
Xiaomi POCO F2 Pro Selfie Performansı
POCO F2 Pro'nun selfie performansı da gayet iyi. Güzel bir cilt tonu ve güzel görünümlü fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Sensöre iyi ışık gelmediğinde de iyi sonuçlar almanız mümkün. Işık şartları çok düştüğünde ise ekran flaşını kullanabiliyorsunuz. Bu arada ön kamerada tabii ki kullanabileceğiniz portre modu da mevcut. Bu sayede bokeh efektli fotoğraflar çekebilmeniz mümkün hale geliyor. Alan derinliği derecesini ise ayarlamanız mümkün.
Bu arada son olarak telefonda yapay zeka desteğinin ve bir makro makro modu bulunduğunu da söyleyelim. Bu telefonda makro çekimler yapmak gerçekten keyifli olurken, özellikle iyi aydınlatma koşullarında detaylı yakın plan fotoğraflar yakalayabileceğiniz bilgisini de verelim. Bu arada telefondaki bu makro modunda 2x'e kadar zum yapabildiğinizi de söyleyelim. Bu oldukça önemli ve telefon bu "telemacro" özelliği ile farklılaşıyor ve daha fazla erişim olanağı tanıyor. Böylece makro çekim yapacağınızda daha objeye daha fazla yakınlaşabiliyorsunuz.
POCO F2 Pro ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuca geldiğimizde aslında geriye söylenebilecek pek bir şey kalmadı. POCO F2 Pro, sahip olduğu özellikler ve fiyat etiketiyle beraber son dönem gördüğümüz en etkileyici amiral gemisi akıllı telefonlardan biri oluyor. Eksikleri olduğu kesin, onları da sizlere aktardı. Ancak artıları daha fazla ve bunlardan da örneklerle beraber bahsettik. Eğer şu sıralar iyi bir telefon arayışı içindeyseniz POCO F2 Pro'yu yakından deneyimleyerek değerlendirmeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Son olarak fiyatı tekrar hatırlatalım: POCO F2 Pro'yu şu an piyasada 6499 TL fiyatla bulabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %89
+ Son derece parlak ve renkli ekran
+ Tatmin edici ana kamera performansı
+ Gece modu ve makro kamera
+ Üst seviye pil performansı ve hızlı şarj
+ 5G desteği hazır
+ 3.5 mm kulaklık girişi var
+ 5G, Wi-Fi 6, BT 5.1 ve aptX HD desteği
+ İyi fiyat/performans oranı
+ Kutuda silikon kılıf mevcut
- microSD kart desteği yok
- Ağır
- Düşük ışıkta kamera performansı
- Stereo hoparlör yok
- IP68 yok
POCO F2 Pro Alternatifleri Neler?
Xiaomi POCO F2 Pro'ya alternatif olarak Huawei P40, Samsung Galaxy Note 10 ve Samsung Galaxy S20 modelleri de değerlendirilebilir.
Kimler POCO F2 Pro Satın Almalı?
Özellikle 6000 – 7000 TL fiyat bandında amiral gemisi akıllı telefon arayan ve fiyat/performans oranıyla iyi bir model tercihinde bulunmak isteyen kullanıcılar Xiaomi POCO F2 Pro modelini tercih edebilirler.
POCO F2 Pro Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.84 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Boyutu: 6.67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 650
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 20 MP
- Arka Kamera: 64 MP & 5 MP & 13 MP
- Batarya: 4700 mAh
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11ax
- Bluetooth: 5.1
- GPS: Var
- LTE: Var
- 5G: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Yok
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 75 x 163 x 8.9 mm
- Ağırlık: 219 gr.
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