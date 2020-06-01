6599 TL Fiyatlı Reno3 Pro Özellikleri ve Performansı Nasıl? İnceledik!

6599 TL fiyatıyla amiral gemilerine rakip olan OPPO Reno3 Pro ne kadar iyi? OPPO Reno3 Pro satın alınır mı? İşte tüm detaylarıyla OPPO Reno3 Pro incelemesi.

01 Haziran 2020 20:30

Ercan Uğurlu