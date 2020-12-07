7 Aralık 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vefatlarının Sayısı 200'ü Geçti

Türkiye'de bir günde COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı ilk kez 200'ü geçti. Son 24 saatte yapılan test sayısı 196.902 olurken, bu testlerin sonucunda 32.137 yeni vaka ve 6.420 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 545.711'e, toplam can kaybı sayımız ise 15.103'e yükseldi.