7 Eylül 2020: Günlük Koronavirüs Vaka Sayımız 1.700'ü de Aştı

Türkiye'de belirlenen Koronavirüs kaynaklı yeni vakaların sayısı, 1.700'ün üzerine çıktı. Son 24 saat içerisinde yapılan 103.925 yeni testin sonucunda 1.703 yeni tanı konuldu. Yine son 24 saate, hayatını kaybedenlerin sayısı 57 oldu. Böylece, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 281.509'a, toplam can kaybı sayısı ise 6.730'a ulaştı.