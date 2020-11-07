7 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hastaları ve Vefatlarında Son Durum

Ülkemizde belirlenen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 139.675 yeni testin sonucunda 2.483 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 81 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 391.739'a, toplam can kaybı sayımız ise 10.803'e yükseldi.