7 Ocak 2021: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vakaları, hastaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni vefatlar, 7 Ocak 2021 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saatte yapılan 183.003 yeni testin sonucunda 12.171 yeni vaka ve 1.370 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı 194 oldu. Böylece ülkemizdeki toplam vaka sayısı 2.296.102'ye, toplam can kaybı sayısı ise 22.264'e yükseldi.