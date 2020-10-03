70 milyon ışık yılı uzaklıktaki süpernovanın patlayışı görüntülendi!

Dünya'dan 70 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir süpernovanın patlama anı Hubble Uzay Teleskobu ile kaydedildi. Zaman atlamalı çekim tekniği ile kaydedilen görüntüler 1 yıl boyunca kaydedilenleri içeriyor.

70 milyon ışık yılı uzaklıktaki süpernovanın patlayışı görüntülendi!

Hubble Uzay Teleskobu 30 yıldan uzun süredir uzayda görev yapıyor. Gözlemlerde, galaksiler arası mesafenin hesaplanması oldukça önemli. Hubble Uzay Teleskob, 70 milyon ışık yılı uzaklıkta patlayan bir süpernovayı gözlemlemeyi başardı.

Zaman atlamalı çekim tekniğiyle süpernova'yı gözlemleyen Hubble Uzay Teleskobu, 1990'da Discovery uzay mekiğiyle Dünya çevresindeki yörüngesine taşınmıştı.

Süpernova'nın Zaman Atlamalı Çekimini Kaydetti

Teleskop 30 yılı aşkın süredir pek çok etkileyici fotoğrafa imza attı. Şimdiyse Hubble, 5 milyar Güneş'in enerjisini açığa çıkaran ve galaksisindeki bütün yıldızları gölgede bırakan parlak bir süpernovanın zaman atlamalı çekimini kaydetmeyi başardı.

Hubble, paylayan yıldızı bir yıl boyunca gözlemledi. Patlamanın giderek küçülüşünü izleyen Hubble, zaman atlamalı çekim yapmayı başardı.

SN2018gv olarak bilinen süpernova, ilk olarak 2018'in Ocak ayının ortalarında, Dünya'dan yaklaşık 70 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan çubuklu sarmal gök ada NGC 2525'in kenarında görülmüştü. Araştırmacılar, bunun Tip Ia süpernovası olduğunu söylüyor.

İşte Hubble'ın Gözlemlediği Süpernova Patlaması

Aşağıdaki birkaç saniyelik videoda, Şubat 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında Hubble Uzay Teleskobu ile kaydedilen 1 yıllık gözlemler yer alıyor.

Bu gözlemin bilimsel açıdan bu kadar önemli olma nedeni, görüntüler sayesinde bilim insanları Dünya'dan gözlemlenen parlaklığı kullanarak galaksiler arası mesafeyi hesaplayabiliyorlar.

Time-Lapse of Supernova in NGC 2525Time-Lapse of Supernova in NGC 2525
This video shows a unique time-lapse of the supernova in galaxy NGC 2525. The supernova is captured by Hubble in exquisite detail within this galaxy in the lower left portion of the frame. It appears as a very bright star located on the outer edge of one of its beautiful swirling spiral arms. This new and unique time-lapse of Hubble images shows the once bright supernova initially outshining the brightest stars in the galaxy, before fading into obscurity during the telescope’s observations. This time-lapse consists of observations taken over the course of one year, from February 2018 to February 2019. NGC 2525 is located nearly 70 million light-years from Earth and is part of the constellation of Puppis in the southern hemisphere. Hubble captured this series of images of NGC2525 in 2018 as part of one of its major investigations; measuring the expansion rate of the Universe, which can help answer fundamental questions about our Universe’s very nature. More information and download options: Credit: ESA/Hubble & NASA, M. Kornmesser, M. Zamani, A. Riess and the SH0ES team

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