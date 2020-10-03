70 milyon ışık yılı uzaklıktaki süpernovanın patlayışı görüntülendi!

Hubble Uzay Teleskobu 30 yıldan uzun süredir uzayda görev yapıyor. Gözlemlerde, galaksiler arası mesafenin hesaplanması oldukça önemli. Hubble Uzay Teleskob, 70 milyon ışık yılı uzaklıkta patlayan bir süpernovayı gözlemlemeyi başardı.
Zaman atlamalı çekim tekniğiyle süpernova'yı gözlemleyen Hubble Uzay Teleskobu, 1990'da Discovery uzay mekiğiyle Dünya çevresindeki yörüngesine taşınmıştı.
Süpernova'nın Zaman Atlamalı Çekimini Kaydetti
Teleskop 30 yılı aşkın süredir pek çok etkileyici fotoğrafa imza attı. Şimdiyse Hubble, 5 milyar Güneş'in enerjisini açığa çıkaran ve galaksisindeki bütün yıldızları gölgede bırakan parlak bir süpernovanın zaman atlamalı çekimini kaydetmeyi başardı.
Hubble, paylayan yıldızı bir yıl boyunca gözlemledi. Patlamanın giderek küçülüşünü izleyen Hubble, zaman atlamalı çekim yapmayı başardı.
SN2018gv olarak bilinen süpernova, ilk olarak 2018'in Ocak ayının ortalarında, Dünya'dan yaklaşık 70 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan çubuklu sarmal gök ada NGC 2525'in kenarında görülmüştü. Araştırmacılar, bunun Tip Ia süpernovası olduğunu söylüyor.
İşte Hubble'ın Gözlemlediği Süpernova Patlaması
Aşağıdaki birkaç saniyelik videoda, Şubat 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında Hubble Uzay Teleskobu ile kaydedilen 1 yıllık gözlemler yer alıyor.
Bu gözlemin bilimsel açıdan bu kadar önemli olma nedeni, görüntüler sayesinde bilim insanları Dünya'dan gözlemlenen parlaklığı kullanarak galaksiler arası mesafeyi hesaplayabiliyorlar.
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