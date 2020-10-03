70 milyon ışık yılı uzaklıktaki süpernovanın patlayışı görüntülendi!

Dünya'dan 70 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir süpernovanın patlama anı Hubble Uzay Teleskobu ile kaydedildi. Zaman atlamalı çekim tekniği ile kaydedilen görüntüler 1 yıl boyunca kaydedilenleri içeriyor.