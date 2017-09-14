70'lerin Honda Efsanesi, Elektrikle Geri Dönüyor!

70'li yıllarda büyük Amerikan arabalarına kafa tutan Honda efsanesi, yeni elektrik konsepti ile tekrar piyasaya sunuluyor!

70'lerin Honda Efsanesi, Elektrikle Geri Dönüyor!

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