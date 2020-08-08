8 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Can Kayıplarının Sayıları Belli Oldu

Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları belli oldu. Yapılan 63.842 yeni testin sonucunda 1.172 yeni vaka tespit edildi. Geride bıraktığımız 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte toplam vaka sayımız 239.622'ye, toplam can kaybı sayımız ise 5.829'a yükseldi.