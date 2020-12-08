8 Aralık 2020: Türkiye'deki COVID-19 Vaka - Vefat Sayılarında Yeni Rekorlar

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 vakalarında ve yaşanan can kayıplarında yeni rekorlar geldi. Son 24 saatte yapılan 201.219 yeni testin sonucunda 33.198 yeni vaka ve 6.593 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 211 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 552.304'e, toplam can kaybı sayımız ise 15.314'e ulaştı.