8 Ekim 2020: Türkiye'deki Güncel COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen günlük Koronavirüs hastalarının ve COVID-19 kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 117.101 yeni test sonucunda 1.615 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise, 24 saatte 58 oldu. Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 330.753'e, toplam can kaybı sayısı ise 8.667'ye ulaştı.