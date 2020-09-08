8 Eylül 2020: Koronavirüs Kaynaklı Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de, son 24 saat içerisinde yapılan 110.565 yeni COVID-19 testinin sonucunda 1.761 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 283.270'e, toplam can kaybı sayısı ise 6.782'ye ulaştı.