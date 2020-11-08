8 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta Sayısı 2.500'ü Geçti

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 141.944 yeni testin sonucunda 2.516 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 84 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 395.255'e, toplam can kaybı sayımız ise 10.887'ye yükseldi.