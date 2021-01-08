8 Ocak 2021: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde tespit edilen yeni COVID-19 vakaları, hastaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni vefatlar, 8 Ocak 2021 tarihi itibarı ile belli oldu. Son 24 saatte yapılan 184.193 yeni testin sonucunda 11.479 yeni vaka ve 1.291 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı 186 oldu. Böylece ülkemizdeki toplam vaka sayısı 2.307.581'e, toplam can kaybı sayısı ise 22.450'ye yükseldi.