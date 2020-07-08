8 Temmuz 2020 Türkiye'nin Koronavirüs Savaşında Son Durum

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının sayıları, 8 Temmuz 2020 itibarı ile güncellendi. Yapılan 49.302 yeni testin 1.041'i pozitif sonuçlandı; geride kalan son 24 saat içerisinde 22 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayımız 208.938'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.282'ye yükselmiş oldu.