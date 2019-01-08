80'li Yıllara Bunlar Damga Vurdu!
80'li yıllara damgasını vuran, bugünkü teknolojilerin çıkış noktası olarak kabul edebileceğimiz 8 cihazı bir araya getirdik!
Son 35 yılda akıl almaz bir hızda gelişen ve insanlığın hayatını gün geçtikçe kolaylaştıran teknoloji, cep telefonundan Walkman'e pek çok popüler cihazı hayatımıza soktu.
Çıktığı ilk yıllarda kullanıcılardan büyük rağbet gören bu cihazlar, yıllar sonra evrim geçirerek çok farklı özellikler kazandılar ve farklı amaçlar için kullanılmaya başlandılar. Örneğin başlarda salt iletişimi sağlaması amaçlanan cep telefonları, artık video kamerası ve radyosu dahil olmak üzere birçok farklı donanımla birlikte kullanıcılara sunuluyor.
Bu makalemizde 80'li yıllara damgasını vuran popüler teknolojik cihazları masaya yatıracağız. Buyurun galerimize...
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