81 Yaşında iPhone Uygulaması Yazdı!
60 yaşında bilgisayar kullanmayı öğrendi; 81 yaşında iPhone uygulaması yazdı! İşte Masako Wakamiya'nın ilginç hikayesi...
Yaşlı insanların bilgisayarlarla aralarının çok iyi olmadığı bir gerçek. Ama bu, herkes için geçerli olmayabilir. En azından Masako Wakamiya isimli 81 yaşındaki Japon kadın için durum bu.
43 yıl boyunca bir Japon bankasında çalışan Masako Wakamiya, emekli olduktan sonra, 60 yaşında ilk kez bilgisayar kullanmaya başlamış. Bununla yetinmeyen kadın, 21 yıl sonrasında, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iPhone uygulamasına da imzasını atmayı başardı.
Hinadan isimli uygulamada, 12 geleneksel Japon oyuncak bebeği, 4 aşamada doğru yerleştirmeniz gerekiyor. Bir tanıtım yazısıyla açılan uygulamada başarılı olursanız, sizi bir kutlama mesajı karşılıyor. Ancak tüm bunların Japonca olduğunu bilmenizde yarar var.
Ücretiz olan uygulamayı denemek isteyenler, buraya tıklayabilir.
Masako Wakamiya, Mellow Club adını verdiği kulübünde "aktif yaşlanmayı" destekliyor. Ayrıca bir de blog'a sahip olan kadın, burada Excel ile sanat yapmaktan gezilerine kadar pek çok farklı konuda yazıyor.
Cem Sinanoğlu
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