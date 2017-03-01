81 Yaşında iPhone Uygulaması Yazdı!

60 yaşında bilgisayar kullanmayı öğrendi; 81 yaşında iPhone uygulaması yazdı! İşte Masako Wakamiya'nın ilginç hikayesi...

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