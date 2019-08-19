85 Uygulama, Play Store'dan Kaldırıldı!

Telefonunuzu reklamlarla istila eden 85 uygulama, Google tarafından Play Store'dan kaldırıldı!

Adware Yüklü 85 Uygulama Play Store'dan Silindi

Google, sinir bozan bir adware (reklam yazılımı) kampanyası yürüten 85 uygulamayı Play Store'dan kaldırdı. AndroidOS_Hidenad.HRXH adlı adware, bazı oyunlarda ve fotoğraf uygulamalarında bulunuyor ve 8 milyon kez yüklenmiş durumda.

Kilit ekranını geçtiğinizi algılayan bu uygulamalar, beş dakikalık, atlanması zor reklamları ekrana getiriyorlar. Adware'in bulunduğu uygulamalar, giriş ekranında kendine ait simgeleri de değiştiriyor, böylece sildiğinizi sandığınız uygulamalar aslında çalışmayı sürdürüyor. Trend Micro'ya göre bu adware, sadece eski Android sürümlerini etkiliyor. Firmanın açıklamasına göre Android 8.0 ve sonraki sürümlerde uygulamalar, giriş ekranında kısayol oluşturmak için izin istemek zorundalar.

Google, adware ve zararlılara karşı yeni önlemler alsa da, düzinelerce kötü niyetli uygulamanın mağazaya girdiğine dair raporlar, düzenli olarak gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla 85 uygulamanın kaldırılması, muhtemelen Google'ın son hamlesi olmayacak.

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