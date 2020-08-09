9 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Can Kayıplarının Sayıları Belli Oldu

Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 9 Ağustos 2020 itibarı ile güncellendi. Buna göre, yapılan 61.446 yeni testin sonucunda 1.182 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 oldu. Yeni verilerle birlikte toplam vaka sayımız 240.804'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.844'e yükseldi.