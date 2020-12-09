9 Aralık 2020: Türkiye'deki COVID-19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 vakalarının, hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları açıklandı. Son 24 saatte yapılan 204.411 yeni testin sonucunda 31.712 yeni vaka ve 6.213 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 558.517'ye, toplam can kaybı sayımız ise 15.531'e ulaştı.