9 Ekim 2020: Türkiye'deki Güncel COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen güncel COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 115.295 yeni testin sonucunda 1.629 yeni COVID-19 hastası belirlendi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55 oldu. Yeni verilerle birlikte, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 332.382'ye, toplam can kaybı sayısı ise 8.722'ye ulaştı.