9 Eylül 2020: COVID-19 Kaynaklı Vaka ve Vefat Sayıları Belli Oldu

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve vefatlarda son durum, 9 Eylül 2020 itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde 111.193 yeni COVID-19 testi yapıldı ve bunun sonucunda 1.673 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saate, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 oldu. Yeni verilerle birlikte, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 284.943'e, toplam can kaybı sayısı ise 6.837'ye yükseldi.