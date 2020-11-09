9 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 145.411 yeni testin sonucunda 2.576 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 85 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 396.831'e, toplam can kaybı sayımız ise 10.972'ye yükseldi.