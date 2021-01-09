9 Ocak 2021: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen yeni COVID-19 vakalarının, hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni vefatların sayıları, 9 Ocak 2021 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saatte yapılan 168.289 yeni testin sonucunda 9.537 yeni vaka ve 1.103 yeni hasta belirlendi. Son 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı ise 181 oldu. Böylece ülkemizdeki toplam vaka sayısı 2.317.118'e, toplam can kaybı sayısı ise 22.631'e yükseldi.