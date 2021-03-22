93 Milyon Yıl Önce Okyanuslarda Gezen Sıra Dışı Canlı: Kanatlı Köpekbalığı

93 milyon yıl önce yaşadığı belirlenen ve bugünkü köpekbalıklarına hiç benzemeyen, sır dışı bir köpekbalığı keşfedildi. Bulunan fosiller yardımıyla keşfedilen bu canlıya "Kartal köpekbalığı" adı verildi.