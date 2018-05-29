A113: Bu Gizli Kod, Hiç Dikkatinizi Çekti mi?

Birçok yabancı film, dizi ve çizgi filmde rastlanan A113 gizemli kodu, aslında ne anlama geliyor; neden bu kadar fazla kullanılıyor?

A113: Bu Gizli Kod, Hiç Dikkatinizi Çekti mi?

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