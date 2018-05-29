A113: Bu Gizli Kod, Hiç Dikkatinizi Çekti mi?
Birçok yabancı film, dizi ve çizgi filmde rastlanan A113 gizemli kodu, aslında ne anlama geliyor; neden bu kadar fazla kullanılıyor?
Filmlerde, dizilerde ve oyunlarda giderek daha sık rastladığımız bir kod var: A113. South Park'tan Toy Story'ye, Avengers'tan Star Wars'a neredeyse her yerde karşımıza çıkan bu gizemli kod, ne anlama geliyor? Yoksa birileri bilinç altımıza bir mesaj mı yerleştirmeye çalışıyor?
A113, California Institute of the Arts'ta grafik tasarımı ve animasyon okuyanların uğradığı çok özel bir sınıfın kodundan ibaret. John Lasseter, Brad Bird, Pete Docter, Andrew Stanton ve daha birçok çizgi film ressamı, eğitim ve kariyerlerine bu okulda başlamış. Tabii ki bahsi geçen kod da bu okula ve özel sınıfa saygı duruşu niteliği taşıyor.
A113: Bu Gizli Kod, Hiç Dikkatinizi Çekti mi?
Filmlerde, dizilerde ve oyunlarda giderek daha sık rastladığımız bir kod var: A113. South Park'tan Toy Story'ye, Avengers'tan Star Wars'a neredeyse her yerde karşımıza çıkan bu gizemli kod, ne anlama geliyor? Yoksa birileri bilinç altımıza bir mesaj mı yerleştirmeye çalışıyor?
A113, California Institute of the Arts'ta grafik tasarımı ve animasyon okuyanların uğradığı çok özel bir sınıfın kodundan ibaret. John Lasseter, Brad Bird, Pete Docter, Andrew Stanton ve daha birçok çizgi film ressamı, eğitim ve kariyerlerine bu okulda başlamış. Tabii ki bahsi geçen kod da bu okula ve özel sınıfa saygı duruşu niteliği taşıyor.
A113 o kadar çok yerde göründü ki...
Özel efekt çalışanları ve çizgi film ressamları arasında ün kazanan sınıfın numarasına, birçok filmde rastlamak mümkün. A113 sürpriz yumurtasının rastlandığı dizi ve filmler, şöyle sıralanıyor:
TV programları
American Dad!
Amazing Stories
Firefly
Rugrats
The Powerpuff Girls
The Simpsons
Tiny Toon Adventures
South Park
Bobby's World
Pixar filmleri
Toy Story trilogy
A Bug's Life
Finding Nemo
The Incredibles
Cars franchise
Ratatouille
WALL-E
Up
Brave
Monsters University
Diğer filmler (çizgi film ve canlı aksiyon)
Hunger Games: Catching Fire
Alpha and Omega
The Iron Giant
Lilo & Stitch
Bugs Bunny's Lunar Tunes
The Brave Little Toaster
Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers
The Princess and the Frog
Meet the Robinsons
Terminator Salvation
Planet 51
Star Wars Episode I: The Phantom Menace
DodgeBall: A True Underdog Story
Terra Nova
Mission: Impossible – Ghost Protocol
The Avengers
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