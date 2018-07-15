AB, Google'a "Chrome Cezası" Kesmeye Hazırlanıyor
Google uygulaması ve Chrome tarayıcı, Google'ın başına büyük bir bela açabilir!
Telefon üreticileri eğer Android telefonlarının Google Play Store'a erişmesini istiyorlarsa, Google Chrome ve Google uygulamalarını cihazlarına ön-yükleme şartına uymaları gerekiyor. Ancak görünüşe bakılırsa Avrupalı tekelciliği önleme düzenleyicileri bu durumdan hiç memnun değil.
Avrupa Birliği'nin rekabet yöneticisi Margrethe Vestager'a göre Google'ın zorunlu kıldığı bu kurallar, markanın ekosistemi tamamen kontrol altına almasını sağlıyor, bu da rakip arama ve tarayıcı yazılımların haksız şekilde dezavantajlı duruma düşmesine sebep oluyor. Vestager'in önümüzdeki hafta bir karara varması bekleniyor. Bu karar sonucunda Google, milyarlarca dolar ceza parası ödemek zorunda kalabilir.
Vestager'in argümanın arkasında, Google'ın telefon üreticilerini çatala alması yatıyor. Play Store'a erişim her Android üreticisinin isteyeceği bir özellik, ancak bunu gerçekleştirmenin şartı olarak Google uygulaması ve Chrome tarayıcının üretilen telefonlara ön-yüklü olması zorunluluğu 'rekabet karşıtı bir seçenekten' ibaret.
Eğer Vestager Google'ı cezalandırmayı seçerse, markaya kesilen rekor cezalara bir yenisi daha eklenmiş olacak. Geçtiğimiz günlerde Google'ın rakip alışveriş karşılaştırma araçlarına düşük notlar vererek kendi aracını yukarı çıkarmış olması sebebiyle AB, teknoloji devi şirkete 2.7 milyar dolar ceza kesmişti.
Ali Ruhi Öztürk
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