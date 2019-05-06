AB Spotify'ın Şikayetini Değerlendirmeye Aldı
Spotify'ın uzun süredir arkasında durduğu Apple şikayeti, Avrupa Birliği tarafından değerlendirmeye alındı!
Avrupa Birliği, Spotify'ın Apple'a yönelik şikayetinin haklılık payı olduğuna inanıyor olabilir. Financial Times kaynakları, AB rekabet komisyonunun Apple'ın Spotify ve diğer rakiplerini App Store politikalarıyla haksız yere engellediğini iddia ettiği iddialarına yönelik bir soruşturması başlatmaya karar verdiğini iddia etti. Kaynaklara göre soruşturma "önümüzdeki birkaç hafta içerisinde" başlayacak.
Her iki şirket de rapor hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Apple, Spotify'ın iddialarını reddetmekte ısrarcı. Teknoloji devi, Spotify'ın bu konuda sadece "finansal motivasyonlar" tarafından yönlendirildiğini ve servisin App Store'un altyapısından mağazaya katkıda bulunmadan yararlanmak istediğini savundu. Şirket ayrıca Apple Music'in yazılım düzeyinde ayrıcalıklı kılındığı iddiasını reddederek AirPlay ve Siri entegrasyonları hakkında Spotify ile iletişim halinde bulunduklarını da belirtti.
App Store'daki geliştiriciler yalnızca müşterilerinin ilk yıldaki abonelik gelirlerinin yüzde 30'undan vazgeçmek zorunda (ikincisinde yüzde 15) olmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterileri oraya abone olmaları için dışarıdaki bir web sitesine yönlendirme imkânını da elde edemiyorlar. Bu, geliştiricilerin hizmet sağlayıcılardan ya App Store tabanlı aboneliklerden ekstra ücret almak zorunda olmalarına (Spotify'ın şimdi yaptığı gibi) ya da maliyetlerinin büyük bir kısmını Apple'a kaybetmelerine yol açıyor.
Bir soruşturmanın Spotify'ın istediği sonuçları vermesi ihtimali şu an için kesin değil. Yine de, şirketin kazandığı zafer Apple üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Teknoloji devi, abonelik kesintilerini azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak veya aygıtlarının Apple'ınkine benzer şekilde üçüncü taraf medya hizmetleriyle yakından çalışmasını sağlamak zorunda kalabilir. Bu durum, potansiyel olarak kullanıcılar için platform seçimlerinde özgürlük sağlayacak ancak bu durum aynı zamanda Apple'ın giderek artan öneme sahip hizmet gelirlerini olumsuz etkileyebilir. Teknoloji devi; gelişen müzik, haber ve video hizmetlerinden elde ettiği gelirlere güvenmek durumunda kalabilir ve bu durum, üyelik ücretlerinde artışa yol açabilir.
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