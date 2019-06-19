ABD – Çin "Savaşı" Devleri Nasıl Etkiliyor?
Amerika ile Çin arasında son dönemde yaşanan "savaş", akıllı telefon devlerini fena halde vuracak gibi görünüyor!
- Ercan Uğurlu
Bir süredir devam etmekte olan Amerika ile Çin arasındaki akıllı telefon krizi, kuşkusuz her iki ülkenin de bir anlamda zarar görmesine sebep oluyor. TrendForce analisti Mia Huang'ın söylediğine göre, ABD ile Çin arasında yaşanan kriz, gerek Apple gerek Huawei akıllı telefonlarının satışlarına olumsuz yansımış durumda.
Zaten halihazırda daralmakta olan akıllı telefon pazarı, bu netice ile üretim hacminin de daralmasına sebep oluyor. Daha önce 1.4 milyar adet olarak belirlenen yıllık akıllı telefon üretim hacminin yüzde 5 negatif büyüme karşısında daralacağını tahmin ettiklerini söyleyen Huang, yeni tahminlerinin yüzde 7 negatif büyüme olduğunu ilave ediyor.
Öte yandan ABD ve Çin arasındaki krizden Samsung'un fayda sağlanması beklense de, bu sonuçlara şimdilik yansımamış. Üretim kapasitesi bakımından, Samsung'un 293 milyon akıllı telefon ürettiğinden bahseden TrendForce, Huawei'nin de 2018'de 205 milyon ünite ürettiğini not ediyor. Ancak öte yandan diğer tahminlere göre Huawei'nin satışlarının yaklaşık yüzde 30 düşeceği yönünde de tahminler bulunuyor.
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