ABD Başkanı Donald Trump'tan TikTok ve WeChat Kararı

ABD başkanı Donald Trump'ın TikTok ve WeChat ile ilgili engel kararı 45 gün içerisinde yürürlüğe girecek. TikTok ise, bu karar karşısında yargıya gideceğini söylüyor.

Trump'tan TikTok ve WeChat Kararı

ABD başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta video paylaşım uygulaması TikTok'u engelleyeceklerini duyurmuştu. Trump, perşembe günü ise TikTok'un ana firması ByteDance'ın "işlemlerini" durdurmak üzere bir yürütme emri verdi.

45 gün içerisinde yürürlüğe girecek olan kararın yanında Trump, aynı engel emrini WeChat ve arkasındaki firma Tencent için de verdi. Ancak daha sonra Tencent'e ilişkin bu emrin yalnızca WeChat'le bağlantısı olan para işlemlerini içerdiği, yani Tencent'in  diğer işlerini kapsamadığı anlaşıldı. WeChat, Çin dışındaki ülkelerle iletişime izin verdiğinden, engelin ABD'deki kullanıcılar için ne anlama geleceği henüz belli değil.

Engelleme emirlerinin gerekçesi, "bilgi ve iletişim teknolojisi ve hizmet tedarik zinciri ile ilgili ulusal acil durum" olarak açıklandı. ABD'nin TikTok tarafından otomatik olarak toplanan konum, gezinti geçmişi gibi kapsamlı kullanıcı verilerinden de endişe duyduğu anlaşılıyor.

TikTok'tan ilk açıklama

TikTok'un sahibi olan ByteDance ise, alınan bu kararı hukuksuzluk olarak değerlendirdiğini söylediği kısa bir açıklama yayınladı ve haklarını mahkemede arayacaklarını belirtmekle yetindi.

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