ABD Başkanı Donald Trump'a Twitter Şoku

Donald Trump'ın Twitter üzerinde hoşuna gitmeyen yorumlar yapanları engellemesi, bu kez duvara tosladı!

  • Levent Öztürk
ABD Başkanı Donald Trump'a Twitter Şoku
AP Photo/J. David Ake

ABD başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinde kendisini eleştirenleri engelleme furyası yeni bir duvara toslamış gibi gözüküyor. New York'taki bir federal temyiz mahkemesi tarafından alınan karara göre Trump, aynı fikirde olmadığı kişileri sosyal ağ üzerinde engelleyerek Birinci Yasa Değişikliği (First Amendment) ilhalinde bulunuyor. Hakimlerin söylediğine göre sosyal hesaplarını "her türlü resmi amaç için kullanan" kamu görevlileri, sadece bir konuda anlaşmaya varamadıkları için insanları susturma hakkına sahip değiller.

Henüz Trump'ın ve Adalet Bakanlığı'nın bu kararı bir üst mahkemeye taşıyıp taşımayacağı bilinmiyor ancak bunun yüksek ihtimal olduğu tahmin edilebilir. Beyaz Saray, Trump'ın daha sık kullandığı kişisel hesabının bir resmi hesap gibi First Amendment kapsamında olmadığını ve Twitter kullanıcılarını engellemenin yasa dışı bir durum sayılmaması gerektiğini savunuyor.

Dava 2017 yılında Knight First Amendment Institute'un Trump'ın engellediği yedi Twitter kullanıcısı adına başvurması ile açılmıştı. Davada Trump'ın hesabının bir "kamusal forum" olduğu savunuluyordu. Bunun yanı sıra bu engellemelerin, diğer kişilerin Trump'ın cevaplarındaki politik rahatsızlığı görmelerini engellediğini ve serbest görüşün baskılandığı bir "eko odası" yarattığı iddia ediliyor.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Siz istediniz, biz test ettik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
YouTube: "Bu Kurallar Yeni Değil"
Microsoft, Android'e İstenmeyen Reklam Ekledi
LG ile Akıllı Enerji Çözümlerini Konuştuk
ABD Başkanı Donald Trump'a Twitter Şoku
Gates'ten Steve Jobs'a "Övgü" Dolu Sözler

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost