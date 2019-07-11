ABD Başkanı Donald Trump'a Twitter Şoku
Donald Trump'ın Twitter üzerinde hoşuna gitmeyen yorumlar yapanları engellemesi, bu kez duvara tosladı!
- Levent Öztürk
ABD başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinde kendisini eleştirenleri engelleme furyası yeni bir duvara toslamış gibi gözüküyor. New York'taki bir federal temyiz mahkemesi tarafından alınan karara göre Trump, aynı fikirde olmadığı kişileri sosyal ağ üzerinde engelleyerek Birinci Yasa Değişikliği (First Amendment) ilhalinde bulunuyor. Hakimlerin söylediğine göre sosyal hesaplarını "her türlü resmi amaç için kullanan" kamu görevlileri, sadece bir konuda anlaşmaya varamadıkları için insanları susturma hakkına sahip değiller.
Henüz Trump'ın ve Adalet Bakanlığı'nın bu kararı bir üst mahkemeye taşıyıp taşımayacağı bilinmiyor ancak bunun yüksek ihtimal olduğu tahmin edilebilir. Beyaz Saray, Trump'ın daha sık kullandığı kişisel hesabının bir resmi hesap gibi First Amendment kapsamında olmadığını ve Twitter kullanıcılarını engellemenin yasa dışı bir durum sayılmaması gerektiğini savunuyor.
Dava 2017 yılında Knight First Amendment Institute'un Trump'ın engellediği yedi Twitter kullanıcısı adına başvurması ile açılmıştı. Davada Trump'ın hesabının bir "kamusal forum" olduğu savunuluyordu. Bunun yanı sıra bu engellemelerin, diğer kişilerin Trump'ın cevaplarındaki politik rahatsızlığı görmelerini engellediğini ve serbest görüşün baskılandığı bir "eko odası" yarattığı iddia ediliyor.
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