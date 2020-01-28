ABD, Cep Telefonu Pazarında Koltuğunu Kaybetti!

Yakın geçmişe kadar, Çin'n ardından en büyük ikinci cep telefonu olan ABD, koltuğunu kaybetti. İşte yeni ikinci ve son rakamlar...

  • Levent Öztürk
Hindistan en büyük ikinci olmayı başardı...
Counterpoint

Counterpoint Research tarafından açıklanan yeni bulgulara göre Hindistan, ABD'yi geçerek, Çin'den sonra Dünya'nın en büyük ikinci akıllı telefon piyasası olmayı başardı. Araştırma firmasının tahminlerine göre Hindistan'a 2019 yılında 158 milyon ünite telefon gönderildi ve yıllık yüzde yedi büyüme yaşandı. Analistlerin söylediğine göre bu büyüme genel olarak Çinli üreticilerin genişleme yoluna giderek promosyon stratejileri ile agresif sayılabilecek telefon fiyatları sunmalarına bağlanabilir.

Araştırmaya göre Hindistan'a gönderilen telefonların %72'si Çinli üreticiler Xiaomi, Vivo, Realme ve Oppo tarafından üretildi. Bu firmaların ülkedeki piyasa payları da ciddi oranda yükseldi. Hindistan, özellikle Redmi Note serisinin güçlü performansı ve offline kanallardaki artış sebebiyle Xiaomi için ana vatanı Çin'in önüne geçerek en büyük piyasa olmayı başardı. Xiaomi, 2019 yılında genel olarak yüzde beş büyüme yaşadı.

Realme, 2019 yılında muazzam bir şekilde %255'lik büyüme yaşadı ve benzer bir şekilde Vivo'nun yıl boyunca büyümesi de %76 olarak tahmin ediliyor. Ancak, Güney Kore merkezli Samsung bir önceki yıla göre neredeyse aynı sayıda akıllı telefona sahipti ve 2019'da genel olarak yüzde beş gerileme yaşadı. Apple ise büyük oranda iPhone XR fiyat indirimleri ve iPhone 11 serisinin sunulması ile önemli büyümelerinden birini yaşadı.

Hindistan'ın akıllı telefon pazarında ABD'yi geçmesi, nüfusunun yüksekliğine ve pek çok kişinin halen akıllı telefon almaya devam ettiği büyümekte olan bir piyasa olmasına bağlanabilir. Bu durum da akıllı telefon üreticilerini ciddi bir şekilde etkileyerek Hindistan ve diğer büyümekte olan ekonomileri göz önünde bulundurmalarına sebep oluyor.

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