ABD'nin, Duvarların Arkasını Görebilen Bir Uydusu Olduğunu Biliyor musunuz?

Bir ABD uydu şirketi, gezegenimize bakış açımızı değiştirecek, aynı zamanda büyük tartışmalara da yol açabilecek bir proje üzerinde çalışıyor. Uydunun duvarlar da dahil olmak üzere önüne çıkan her engeli kaldırabildiği açıklandı.