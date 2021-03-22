ABD Eski Başkanı Donald Trump, Kendi Sosyal Medyasını Kuruyor!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook ve Twitter'dan "kovulduktan" sonra şaşırtıcı bir adım atıyor: Trump, kendi sosyal medya ağını başlatabilir!

22 Mart 2021 15:13

Levent Öztürk