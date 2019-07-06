ABD Firmaları Çin'den Çıkmanın Yolunu Arıyor
ABD - Çin arasında yaşanan büyük ticaret gerilimindeki belirsizlik, Microsoft, Dell, HP ve Amazon gibi devleri yeni arayışlara yöneltiyor!
ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi, ABD hükümetinin Huawei'ye Amerikan ürünlerini satın almayı yasaklamasıyla tepe noktasına ulaşmıştı. Hafta sonu, bazı kısıtlamalarla da olsa, Huawei'ye bu ürünleri satın alma izninin verilmesi, durumu biraz hafifletmişti.
Ancak bu "yumuşama" ABD hükümetinin Çinli ürünler konusundaki endişelerinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. İki ülke arasındaki durumun belirsizliği nedeniyle Microsoft, Dell, HP ve Amazon gibi firmaların üretim işini Çin'in dışına taşımak istedikleri iddia ediliyor. Daha Nintendo'nun yeni Switch modellerini üretme işini güneydoğu Asya'ya taşıdığı iddia edilmişti. Apple'ın ise üretimi Çin dışına taşımanın yüzde 30'luk maliyetini değerlendirdiği söyleniyor. Acer, Asus ve hatta Çinli Lenovo'nun bile benzer planlar yaptığı söyleniyor.
Teknoloji firmaları, üretim işini yıllardır Çin'de yapıyorlar. Bu hamleler, firmaları belki biraz etkileyecek ancak asıl darbeyi Çin'in büyümesine vurabilir. Çin'in elektronik ithalat ve ihracatı, 1991 ile 2007 arasında 10 milyar dolardan 1,37 trilyon dolara fırlamıştı. Teknoloji firmalarının Çin'den vazgeçmesi, geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyümenin büyük ölçüde geriye sarılması anlamına gelebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın