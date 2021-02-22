ABD Hazine Bakanı Yellen'dan bitcoin yorumu var

Son günlerin gündemi Bitcoin... Bitcoin'le ilgili bu kez ABD Hazine Bakanı Jannet Yellen'dan açıklama var...

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan bitcoin yorumu var

Geçen hafta hızlı bir yükseliş gösteren Bitcoin, yeni haftada ise hızlı bir düşüş yaşadı. Hafta sonu 58 bin doların üzerini gören Bitcoin'in fiyatı, pazartesi 50 bin doların altına kadar indi.

Bloomberght'nin haberine göre bitcoin'de 1,5 milyar dolarlık yatırımıyla fiyatların yukarı çıkmasına destek veren Tesla'nın patronu Elon Musk, bu sefer fiyatların oldukça yüksek göründüğünü belirterek aşağı yönlü harekette temel yönlendiricilerden oldu. 

BITCOİN'LE İLGİLİ SON AÇIKLAMA YELLEN'DAN

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan da bitcoin'le ilgili açıklama geldi. Yellen şunları söyledi.

"Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim."

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